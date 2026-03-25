Piano spiaggia piovono ricorsi contro il Comune

Il nuovo Piano dell’arenile di Cattolica ha suscitato numerosi ricorsi al Tar da parte di cittadini e associazioni. L’amministrazione comunale ha deciso di proseguire con l’attuazione del progetto, considerato fondamentale per lo sviluppo turistico della zona. La questione resta al centro del dibattito pubblico e legale, con le parti coinvolte che continuano a presentare motivazioni e opposizioni.

Il nuovo Piano dell’arenile di Cattolica continua a far discutere, tra ricorsi al Tar e la volontà dell’amministrazione di portare avanti una visione di sviluppo turistico ritenuta strategica. Il Comune ha deciso di costituirsi in giudizio nei procedimenti avviati dai Bagni 84, 42 il consorzio La Regina e la Cooperativa Bagnini. Al centro del dibattito resta la posizione della sindaca Franca Foronchi, che rivendica con forza la scelta politica compiuta. "Il Piano dell’arenile era necessario proprio perché la Bolkestein incombe. Il vecchio piano spiaggia è scaduto nel 2019 e non si poteva rimanere sospesi in questo limbo". Secondo Foronchi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piano spiaggia, piovono ricorsi contro il Comune Articoli correlati Buche, alberi sulle auto e marciapiedi sconnessi: pioggia di ricorsi contro il Comune dopo gli incidentiRaffica di ricorsi contro il Comune di Caserta per incidenti provocati dalle cattive condizioni delle strade del Capoluogo. Urbanistica, non solo inchieste: il Comune alle prese con 70 ricorsi contro le nuove norme (più restrittive)Milano, 5 marzo – Tra il martello della Procura della Repubblica e l’incudine del Tribunale amministrativo regionale.