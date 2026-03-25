Piandelagotti piange Luciano Lamberti realizzò il sogno americano

Piandelagotti piange la scomparsa di Luciano Lamberti, morto all'età di 88 anni a Highland Park, negli Stati Uniti, dove si era trasferito nel 1958. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra i residenti del paese d'origine. Lamberti aveva vissuto oltre mezzo secolo negli Stati Uniti, dove aveva realizzato il suo sogno di emigrare e stabilirsi.

Piandelagotti piange Luciano Lamberti, scomparso a 88 anni a Highland Park, negli Stati Uniti, dove era emigrato nel 1958. Per tutti, oltreoceano, era "Lou". Nonostante la distanza non ha mai reciso il legame con Piandelagotti, dove è tornato di frequente. Ogni visita diventava un momento di festa. L’ultima volta risale a circa sei o sette anni fa; da allora, sono stati diversi i compaesani, tra cui Ferdinando Lunardi, a raggiungerlo negli Stati Uniti. Dagli Usa, fra l’altro, ha coordinato il finanziamento per la costruzione del monumento agli emigranti di Piandelagotti inaugurato qualche anno fa. Era nato in Corsica dove i suoi genitori erano emigrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piandelagotti piange Luciano Lamberti, realizzò il sogno americano Articoli correlati Leggi anche: Carlos Diaz Gandia, coreografo virale: "Il successo tra Mahmood e Gaia. Realizzo un altro sogno: San Siro" La Perla piange Luciano Savioli: addio all’imprenditore gentlemanE’ stato un grande imprenditore, membro di una delle famiglie più importanti di Riccione.