Perugia suda freddo alle Canarie soffre Juantorena e vince al tie-break Passo avanti in Champions League

Perugia ha ottenuto una vittoria al tie-break contro Guaguas Las Palmas, squadra che si sta distinguendo nella Champions League 2026 di volley maschile. La partita si è giocata alle Canarie, con i padroni di casa che hanno messo in difficoltà gli ospiti. Juantorena ha accusato qualche problema durante l’incontro, ma la squadra è riuscita a portare a casa il risultato.

Perugia ha dovuto sudare più del previsto per sconfiggere il sempre più sorprendente Guaguas Las Palmas, grande rivelazione della Champions League 2026 di volley maschile. Dopo aver avuto la meglio nei primi due set, i Campioni del Mondo hanno subito la rimonta della compagine spagnola e sono stati costretti al tie-break, riuscendo ad avere la meglio soltanto nella frazione decisiva in occasione dell’ andata dei quarti di finale della massima competizione continentale. Nel replay di un incontro già visto disputato nella fase a gironi, i Block Devils si sono fatti sorprendere ancora una volta dagli iberici prima di chiudere i conti per 3-2 (25-23; 25-19; 21-25; 23-25; 15-) dopo due ore e mezza di autentica battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perugia suda freddo alle Canarie, soffre Juantorena e vince al tie-break. Passo avanti in Champions League Articoli correlati Perugia suda alle Canarie contro Juantorena, poi riemerge al tie-break e vince in Champions LeaguePerugia ha visto i sorci verdi sul campo del Guaguas Las Palmas, rischiando seriamente di soccombere nel match valido per la Champions League di... Champions: Perugia, che rischio col Las Palmas! Avanti di due set, la spunta al tie-breakVittoria al tie-break (23 -25, 19-25, 25-21, 23-25, 13-15) di Perugia nell’andata dei quarti di finale di Champions League, contro gli iberici del... Aggiornamenti e notizie su Champions League Perugia si rituffa in Champions League: il replay contro Juantorena vale la Final FourPerugia si rituffa nella Champions League di volley maschile, dopo aver sbrigato la pratica Monza per 3-0 e avere già messo in cassaforte la ... oasport.it Champions volley, quarti finale: Perugia e Civitanova su SkyNella Champions League maschile di volley tornano in campo Perugia e Civitanova per l'andata dei quarti di finale. In palio la Final Four di Torino ... sport.sky.it