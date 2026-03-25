Perugia furto nella notte al market di Porta Pesa

Tra la notte tra il 24 e il 25 marzo, un furto è stato commesso presso il supermercato Emi di Porta Pesa, in via Brunamonti a Perugia. I malviventi hanno scardinato la saracinesca dell’ingresso principale, entrando all’interno dell’esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti i servizi di sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi di rito. Le indagini sono in corso per identificare gli autori del colpo.

Furto nella notte al market Emi di Porta Pesa, in via Brunamonti a Perugia. Nella notte tra martedì 24 e mercoledì’ 25 marzo alcuni malviventi hanno messo a segno un colpo all'intero del supermercato, riuscendo a scardinare la saracinesca dell'ingresso principale dell'esercizio commerciale. Giunti sul posto in mattinata, i proprietari hanno trovato la porta rotta e manomessa. Dalle prime informazioni, i ladri sono riusciti a portar via il registratore di cassa con all'interno circa 500 euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Perugia per i rilievi del caso. L'episodio è al vaglio delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, furto nella notte al market di Porta Pesa Articoli correlati Furto nella notte a Salerno, nel quartiere Furto notturno a Torrione: colpo a “La Casa di Betty”, portati via cassa e pcIl raid all’alba in via Sabato Robertelli: vetrata rotta e saracinesca manomessa. Novara, furto al Mossotti: decine di computer rubati nella notteIl furto è stato scoperto dal personale scolastico il 30 dicembre: i carrelli che contenevano i dispositivi Chromebook, utilizzati dagli studenti per...