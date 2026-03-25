Dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia, si torna a parlare di Luca Palamara, figura al centro di recenti inchieste giudiziarie. Molti si sono chiesti perché, tra le polemiche e le indagini, solo lui venga menzionato, considerando il sistema delle correnti ancora presente nei meccanismi interni del Consiglio superiore della magistratura. La discussione si focalizza sulla percezione di un sistema tuttora attivo.

C'è un fantasma che si aggira per i corridoi del Csm: il suo nome è Luca Palamara. All'indomani della vittoria del No al referendum sulla giustizia, in tanti si chiedono: «Ma perché solo lui?». Già, perché proprio lui, e soltanto lui, è stato trasformato nel simbolo di un sistema che, a quanto pare, continua a funzionare esattamente come prima. Se non meglio. Radiato nel 2021, travolto dallo scandalo dell'hotel Champagne, l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati è stato sacrificato con una precisione chirurgica. Un'operazione esemplare verrebbe da dire. Talmente esemplare da lasciare intatto tutto il resto. Perché mentre lui veniva espulso con ignominia, tutti gli altri, quelli che quel sistema lo hanno frequentato, alimentato e utilizzato, sono rimasti serenamente al loro posto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Perché solo Palamara? Il sistema delle correnti non è morto

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