Ogni giorno ci troviamo a ripetere scelte simili, come acquistare sempre lo stesso caffè anche quando ci sono offerte più convenienti. Questo comportamento si verifica anche in situazioni più complesse, dove si continuano a seguire decisioni sbagliate senza modificarle. Le ragioni di queste abitudini sono legate a processi mentali e a meccanismi di routine che guidano le nostre azioni quotidiane.

Perché ogni mattina compri lo stesso caffè, anche quando al supermercato c'è un'offerta migliore? Perché torni sempre allo stesso bar, allo stesso ristorante, allo stesso "tipo" di persona con cui stare? Potresti pensare che si tratti solo di abitudine, ma in realtà è qualcosa di più profondo e, in un certo senso, più affascinante: il nostro cervello non memorizza solo il valore di ciò che scegliamo, ma il gesto stesso della scelta. Un ampio studio di neuroscienze computazionali ha analizzato oltre 700 partecipanti chiedendo loro di prendere decisioni in scenari definiti e poi riproporre le stesse opzioni in contesti nuovi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché prendiamo le stesse decisioni, anche quando si sono rivelate sbagliate

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