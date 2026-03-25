Il 25 marzo 2026 a Roma si è verificato un conflitto tra il governo e un ministro del Turismo, dopo che la premier ha espresso il desiderio che quest’ultimo si dimettesse. La questione riguarda la possibilità per il presidente del Consiglio di revocare un ministro. La discussione si basa su quanto previsto dalla Costituzione e su un precedente del governo Dini nel quale si affrontarono questioni simili.

Roma, 25 marzo 2026 – Continua la guerra aperta di Daniela Santanchè, dopo che la premier Giorgia Meloni ne ha “auspicato” le dimissioni dalla carica di ministra del Turismo. Sembra un vero e proprio ‘repulisti’ quello che ha colpito il governo, uno dei più longevi della storia repubblicana, a seguito della vittoria del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. L’obiettivo sembrerebbe quello di rimuovere tutti gli esponenti attualmente sotto processo. Dopo i passi indietro del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capo gabinetto Giusy Bartolozzi, la presidente ha prima chiesto privatamente lo stesso da parte della ministra, per poi incalzarla con un freddo comunicato stampa pubblico da Palazzo Chigi e infine, secondo i più informati, minacciandola con il ritiro delle deleghe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Meloni non può 'licenziare' Santanché da ministro? Cosa dice la Costituzione e il precedente del governo Dini

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