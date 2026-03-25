Perché il Liverpool dovrebbe dare il massimo nella corsa per Michael Olise quest’estate

Il Liverpool si sta preparando per un’eventuale campagna di rafforzamento estiva, con particolare attenzione a Michael Olise. La squadra ha recentemente prolungato la propria presenza in Champions League, e nel frattempo, il nome dell’allenatore in carica continua a essere oggetto di discussioni. La società monitora attentamente le opportunità di mercato e le possibili mosse per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Breaking: Mentre il Liverpool potrebbe aver organizzato una rimonta europea la scorsa settimana mentre prolungava la sua avventura in Champions League, la posizione di Arne Slot ad Anfield rimane saldamente sotto il microscopio. In vista della sosta per le nazionali di marzo, con una sconfitta per 2-1 in casa del Brighton, ci sono state molte speculazioni sul fatto che il tattico olandese verrà rimosso dalla panchina di Anfield quest’estate. Allo stesso modo, con i continui collegamenti sul potenziale ritorno di Xabi Alonso nella metà rossa del Merseyside, il Liverpool potrebbe essere pronto a dare inizio a una nuova era in vista della stagione 202627. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Perché il Chelsea dovrebbe dare il massimo nella corsa per Murillo quest’estateAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Mentre il Chelsea potrebbe aver offerto una prestazione ampiamente coraggiosa nella capitale francese... FC 26 Michael Olise POTM Bundesliga: Il Re di GennaioÈ ufficiale: il talento del Bayern Monaco, Michael Olise, ha vinto il premio come Giocatore del Mese (POTM) della Bundesliga per gennaio. Approfondimenti e contenuti su Michael Olise Argomenti discussi: Salah lascia il Liverpool, dove e andrà e con chi lo sostituiranno i Reds?. Liverpool, City e PSG sulle tracce di Michael Olise: il Bayern Monaco fa muroSecondo quanto riportato da Sport Bild, Michael Olise, esterno offensivo del Bayern Monaco, è finito nel mirino di Liverpool, Manchester City e Paris Saint-Germain. L’esterno francese, protagonista in ... tuttomercatoweb.com Il Real Madrid piomba su Olise, le merengues a caccia del grande colpoIl Real Madrid piomba su Olise in vista della prossima stagione con il club spagnolo che vorrebbe il talento del Bayern Monaco ... calciomercato.it