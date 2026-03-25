Perché Amanda Sandrelli non si chiama Paoli? Cosa accadde davvero alla nascita

Amanda Sandrelli, nata dalla relazione tra il cantautore Gino Paoli e l’attrice Stefania Sandrelli, porta il cognome della madre. La sua nascita ha sollevato curiosità sul motivo per cui non abbia adottato il cognome del padre. La decisione di usare il cognome materno è stata presa dalla stessa attrice, anche se i dettagli specifici riguardanti l’evento non sono stati resi pubblici.

Amanda Sandrelli è la figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli, un’icona della musica e una star del cinema e pur essendo legatissima ad entrambi i genitori porta il cognome della madre. Il perché lo ha spiegato la stessa Amanda in una recente intervista argomentando che il motivo principale erano le leggi di quel tempo, la metà degli anni ’60. Paoli era già sposato con Anna Fabbri e aveva già un figlio, Giovanni, mentre Stefania non era sposata. Una situazione scabrosa, per l’epoca, tanto che Stefania partorì in Svizzera, lontana dagli obiettivi dei paparazzi. A La Stampa Amanda ha detto: “Alla nascita non potevano riconoscermi entrambi: all’anagrafe sarei stata comunque figlia di NN, uno dei genitori segnato come ignoto” – e nell’Italia di quel tempo, essere figli di NN era come avere un “marchio” negativo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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