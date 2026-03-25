Venerdì 27 marzo 2026 alle 20:30 si terrà allo stadio Luigi Ferraris di Genova un’amichevole internazionale tra Algeria e Guatemala. La partita sarà l’evento principale della serata e vedrà affrontarsi due squadre provenienti da continenti diversi, offrendo agli spettatori un confronto tra stili di gioco e culture calcistiche differenti.

Match dal sapore esotico allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Venerdì 27 marzo 2026 alle ore 20:30 si gioca l'amichevole internazionale Algeria-Guatemala. I campionati di Serie A e Serie B sono fermi in queste due settimane per gli impegni delle squadre nazionali, tra l'altro l'Italia si giocherà l'accesso ai mondiali nei playoff, giocando la semifinale contro l'Irlanda del Nord a Bergamo giovedì 26 marzo alle ore 20:45. In caso di vittoria, finale contro la vincente di Galles-Bosnia, martedì 31 marzo in trasferta. Per quello che riguarda il match che si giocherà a Genova, si tratta di un'amichevole. L'Algeria è già qualificata ai Mondiali ed è stata inserita in un girone con Argentina, Austria e Giordania. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Perché allo stadio Luigi Ferraris si gioca Algeria-Guatemala

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