Gli Stati Uniti hanno inviato paracadutisti nel Golfo e hanno condotto un raid su una centrale nucleare nel sud dell’Iran. Le azioni militari indicano un aumento delle tensioni tra le due nazioni, con un possibile rischio di escalation nella regione. La presenza militare statunitense e le operazioni contro l’Iran continuano a destare preoccupazioni per la stabilità dell’area.

Gli Stati Uniti alzano il livello dello scontro con l’Iran e lo fanno con un segnale che va ben oltre la semplice deterrenza. Non più soltanto navi e raid aerei, ma uomini pronti a combattere sul terreno. Il Pentagono ha ordinato l’invio di circa tremila paracadutisti nel Golfo, mentre il ponte aereo tra gli Stati Uniti e il Medio Oriente si intensifica giorno dopo giorno. I voli militari si moltiplicano, i comandi operativi vengono allestiti in più Paesi della regione, e il quadro che emerge è quello di una preparazione sistematica, non improvvisata. Una macchina militare che si muove con anticipo, come se la finestra diplomatica fosse già considerata fragile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pentagono schiera i parà nel Golfo, raid su Bushehr: cresce il rischio escalation

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