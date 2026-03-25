Il segretario dell’unione comunale del Partito Democratico di Bibbiena ha commentato i risultati del referendum sulla giustizia, in cui il No ha prevalso sulle modifiche costituzionali proposte dal Governo. Secondo Piantini, il risultato rappresenta un dato politico chiaro, senza ulteriori interpretazioni o analisi di motivazioni. I dati ufficiali indicano che la maggioranza degli elettori ha espresso un voto contrario alle modifiche proposte.

“Il referendum è uno degli strumenti più alti di partecipazione democratica, per questo anche uno dei momenti più emozionanti: è il momento in cui le cittadine e i cittadini si esprimono non sui tecnicismi, ma su principi, valori e visione del Paese. È Monarchia o Repubblica, divorzio, aborto, acqua pubblica, nucleare. E anche questa volta il voto ha avuto un significato chiaro. Il quesito toccava un punto essenziale dell’equilibrio democratico, perché stavolta ai cittadini è stato chiesto: “Vuoi che il potere esecutivo controlli il potere giudiziario?” La risposta è stata netta. A fronte di 12.448.018 voti favorevoli alla riforma, 14.461.573 persone hanno scelto di difendere un principio costituzionale e, con esso, la nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Pd Bibbiena: "Ha vinto il no e questo è un risultato politico"

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