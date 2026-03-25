Un ex calciatore ha commentato la situazione attuale della Nazionale Italiana, in particolare riferendosi alle modalità con cui viene gestito un giocatore della rosa. Durante un’intervista, ha espresso che la pressione esercitata su Pio Esposito è totalmente sbagliata. La discussione si concentra sulla percezione delle modalità di trattare il giovane atleta all’interno della squadra.

Inter News 24 Pazzini ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso e nella fattispecie di Pio Esposito. L’ex attaccante di Inter, Milan, Sampdoria e non solo, Giampaolo Pazzini, ai microfoni di Sport Mediaset ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso. Gli Azzurri saranno impegnati domani sera a Bergamo nella semifinale dei playoff per i Mondiali 2026. L’ex punta di Serie A ha speso parole in difesa di Francesco Pio Esposito, a suo avviso si sta mettendo troppa pressione sul classe 2005. LE PAROLE «Totalmente sbagliata la pressione che stanno mettendo addosso a Pio Esposito: sta facendo grandissime cose, ma è giovane e le pressioni vanno date ai giocatori più esperti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pazzini: «Totalmente sbagliata la pressione che stanno mettendo addosso a Pio Esposito»

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