Paura sul lungomare | pirata della strada travolge una ragazza e fugge

Una ragazza di 23 anni è stata investita da un Suv mentre si trovava sul lungomare Todaro, a Palma di Montechiaro. Dopo l'impatto, il conducente del veicolo è scappato senza fermarsi, lasciando la giovane sull'asfalto. La polizia sta cercando di identificare il conducente e ricostruire la dinamica dell’incidente. La ragazza ha riportato ferite di media gravità e si trova sotto osservazione medica.

L'automobilista rischia, da pena edittale, la reclusione da 1 a 3 anni, oltre alla sospensione della patente da un anno e mezzo fino a 5 anni Investita da un Suv sul lungomare Todaro, a Palma di Montechiaro. Un'autovettura che non ha minimamente rallentato, lasciando la ventitreenne sull'asfalto. La giovane è stata portata al pronto soccorso, non è per sua fortuna in pericolo di vita. Ai carabinieri ha già presentato una denuncia a carico di ignoti. Il fascicolo d'inchiesta aperto è, naturalmente, per la fattispecie di reato di omissione di soccorso. Gli investigatori hanno già verificato la presenza di impianti di videosorveglianza sul lungomare Todaro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Paura sul lungomare: "pirata" della strada travolge una ragazza e fugge Articoli correlati Leggi anche: Pirata della strada travolge cinque persone e fugge a tutta velocità Travolge un 74enne in bici e fugge: caccia al pirata della strada nella BassaIncidente ad Aiello del Friuli nella mattinata del 18 febbraio: l’anziano è finito in ospedale con lievi ferite. Una raccolta di contenuti su Paura sul lungomare pirata della strada... Discussioni sull' argomento Nea Myrian Laine investita e uccisa a Reggio Calabria, individuato il 21enne pirata della strada; Vittoria, pirata della strada investe due centauri e fugge: feriti in ospedale; Storie di donne al bivio. Mareggiata record a Gallipoli, momenti di paura sul lungomareViolente raffiche di vento di libeccio, che hanno raggiunto anche i 90 chilometri orari e forti mareggiate hanno sferzato il Salento creando disagi e alcuni danni. Nelle immagini pubblicate su ... bari.repubblica.it Premana, cresce la paura per i lupi: «Come ci difendiamo» Si moltiplicano gli avvistamenti e gli attacchi. Il Comitato regionale Grandi Carnivori cerca soluzioni e presto sarà disponibile un’app per segnalazioni. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie - facebook.com facebook Sono pochi minuti di paura. Uno si scaglia sulla figlia che tenta come può di difendere la madre sulla sedia a rotelle. Viene presa e buttata a terra, mentre l’aggressore strappa alla signora le due collane d’oro che porta al collo. L’altro, sul monopattino, fa da p x.com