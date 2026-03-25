Paura in autostrada | auto impazzita casello distrutto La scoperta della polizia

Durante un pomeriggio sull’autostrada A1, un veicolo ha percorso diversi chilometri a velocità elevata, attraversando il casello e causando danni alla barriera di ingresso. La polizia ha intercettato l’auto e avviato un inseguimento, che si è concluso con l’arresto del conducente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona.

Una corsa folle, al limite dell’incredibile, ha trasformato un tratto dell’ autostrada A1 in uno scenario ad alta tensione, dove il pericolo è stato costante per automobilisti e forze dell’ordine. Quella che inizialmente poteva sembrare una semplice anomalia alla guida si è rapidamente trasformata in una vera e propria fuga, fatta di manovre azzardate e decisioni estreme. Tutto è iniziato lungo la diramazione D18, dove un’auto lanciata ad alta velocità ha attirato l’attenzione della polizia. Il dettaglio che ha subito colpito gli agenti era tanto evidente quanto inquietante: il veicolo procedeva con soli tre pneumatici, una condizione già di per sé estremamente pericolosa, resa ancora più grave dalla velocità sostenuta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Contromano in autostrada per scappare dalla polizia: abbattuta anche la sbarra del caselloAndavano in giro con 3450 euro in contanti e gioielli per un valore totale di circa 20mila euro, frutto di una truffa messa a segno ai danni di una... Leggi anche: Cerignola: assalto in autostrada a tir carico di carne, autista ritrovato dopo ore nei pressi del casello Indagine della polizia Approfondimenti e contenuti su Paura in autostrada auto impazzita... Temi più discussi: Auto si ribalta sull’A12, attimi di paura per una donna al volante; Incendio di un'auto sull'autostrada A4, attimi di paura poco dopo la barriera di Monfalcone Est: salve le tre persone a bordo della vettura; Paura nella notte a San Lorenzo: auto in fiamme nella notte, distrutta una Mini Cooper; Paura in mattinata, investito da un'auto mentre pedala in bicicletta: 45enne portato d'urgenza in ospedale. Pauroso incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto si ribalta e finisce di traverso sulla carreggiata (FOTO): in azione i soccorsi, tre persone in ospedaleBOLZANO. Momenti di paura in autostrada per un incidente nella tarda serata di martedì 25 marzo: un'auto si ribalta, tre persone in ospedale. L'allarme è scattato attorno alle 22 sulla carreggiata nor ... ildolomiti.it Follia sull’A9: tre ragazzini attraversano l’autostrada tra le auto in corsaPaura nel primo pomeriggio a Fino Mornasco: scena pericolosissima segnalata da un’automobilista. Non è il primo episodio: torna l’allarme sicurezza lungo la tratta. laprovinciadivarese.it Tudor non basta più. Tottenham, spunta De Zerbi mentre cresce la paura - facebook.com facebook Lo psicoanalista: “La sindrome Dall’Ara È paura di non accontentare i tifosi” x.com