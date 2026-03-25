In occasione dei suoi sessant’anni di attività, l’artista si esibirà al teatro Verdi di Firenze, dove presenterà il nuovo album intitolato

A coronare i suoi 60 anni di carriera arriva un album dal titolo emblematico: " Opera ", lo stesso titolo del tour che partirà dal teatro Verdi di Firenze l’8 aprile. Ma prima di allora, la straordinaria Patty Pravo sarà in città venerdì, per presentare nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, proprio questo suo ventinovesimo lavoro e per raccontare al pubblico decenni di successi, da "La Bambola" alla canzone "Opera", con cui ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. L’appuntamento è alle 18, a cura di Fondazione Mus.e e con la collaborazione di Nar International. L’artista accoglierà i suoi ammiratori insieme a Giovanni Caccamo, che ha scritto il brano, per raccontare prima la genesi dell’ultimo lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patty Pravo al Verdi. Firmacopie per i fan

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Rivediamo l'artista Patty Pravo, che celebra i 60 anni di carriera, in alcune immagini dell'Archivio Publifoto di @intesasanpaolo. Tutti i dettagli sul sito: x.com