passerelle e star sembrano concordi

L'industria della moda è caratterizzata da tendenze che cambiano rapidamente, influenzando sia passerelle che star di Hollywood. Le fashion week presentano spesso nuove collezioni, mentre le celebrità sfoggiano look che riflettono le mode del momento. Le tendenze si susseguono di stagione in stagione, senza un arco temporale preciso, e vengono adottate da pubblico e influencer in modo immediato.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti L’industria della moda, si sa, procede per tendenze: ossessioni collettive e passeggere capaci di durare decenni o pochi giorni. Questi continui e imprevedibili movimenti ondivaghi, in ogni caso, non riguardano solo abiti e accessori, ma anche i volti e i corpi che interpretano e raccontano quella moda. Come sanno bene le modelle plus-size, ormai sparite dalle passerelle del Fashion Month. Dopo essere stato brevemente al centro del dibattito e delle agende di brand e maison, il movimento della body positivity ha abbandonato sfilate e showroom. La fine dell’inclusione di modelle plus-size, inoltre, va di pari passo con un ritorno a una magrezza dichiarata e desiderata, molto spesso malsana, alimentata (si fa per dire) dall’utilizzo incontrollato del farmaco Ozempic. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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