Pasquetta selvatica

Il 6 aprile, dalle 11:00 alle 21:00, si svolgerà la terza edizione della Pasquetta selvatica presso la Masseria Lombardi, a Putignano in provincia di Bari. La manifestazione durerà l’intera giornata e si svolgerà all’interno di un’area rurale. L’evento è stato annunciato attraverso i canali ufficiali e non sono state rilasciate informazioni su eventuali attività o partecipanti specifici.

Torna con la terza edizione la!Lunedi? 6 Aprile.Dalle ore 11:00 fino alle 21:00.Dove?Masseria Lombardi - Putignano (BA)https:maps.app.goo.gljWnFS9yKGQHuQxy1AUna pasquetta sincera e incontaminata, da vivere alla maniera classica: in compagnia della brace e le birre all’ombra. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Pasquetta selvatica Articoli correlati «L’anitra selvatica», una devastante battaglia per la veritàTeatro Il dramma di Ibsen portato in scena all'Argentina di Roma da Thomas Ostermeier. Il Minghetti libera Ca’ Selvatica. Laura Bassi a caccia di auleIl liceo Minghetti sbaracca e libera la succursale di via Ca’ Selvatica causa crollo iscrizioni (-40 studenti). Pasqua selvatica tra i bivacchi delle Dolomiti Feltrine | 19-20-21/04/2025 | Contenuti e approfondimenti su Pasquetta selvatica Argomenti discussi: Pasquetta a villa Selvatico a Battaglia: visite, fod, dj e relax il 6 aprile 2026. Pasquetta a villa Selvatico a Battaglia: visite, fod, dj e relaxQuest’anno festeggia la Pasquetta immerso nella bellezza dei giardini storici di Villa Selvatico, tra natura, musica e buon cibo. Una giornata pensata per stare insieme, rilassarsi all’aria aperta e g ... padovaoggi.it Pasqua di benessere al Grand Hotel Telese: riapertura e menùDal 1° aprile riapre il Grand Hotel Telese. Scopri i percorsi termali, i menù tradizionali per il pranzo di Pasqua e il barbecue all'aperto di Pasquetta! eroicafenice.com