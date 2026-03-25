Pasquetta con la pioggia anche nel 2026? A Roma torna il meteo tradizionale | cosa dicono le previsioni

Per il 2026, le previsioni del tempo indicano pioggia per il giorno di Pasquetta nella capitale. La domanda ricorrente ogni primavera riguarda le condizioni meteorologiche di questa giornata, e anche quest’anno le previsioni segnalano condizioni di pioggia. La situazione si ripropone come negli anni passati, alimentando l’incertezza tra chi si prepara a trascorrere la giornata all’aperto o in compagnia.

Anno dopo anno, c’è sempre una domanda che ogni anno ci accompagna all’arrivo della primavera: a Pasquetta ci sarà la pioggia oppure no? Anche nel 2026 il dubbio torna più attuale che mai. Le prime indicazioni meteo, infatti, sembrano confermare una tendenza ben nota, soprattutto a Roma. Tra tradizione e statistica, la giornata del lunedì dell’Angelo – che quest’anno cadrà il 6 aprile – potrebbe ancora una volta essere segnata da un tempo incerto e variabile. Ma cosa dicono davvero le previsioni? Che tempo farà quest’anno? LEGGI ANCHE: Le «istantanee sonore» di Gian Marco Ciampa Pasquetta 2026: ci sarà la pioggia? A Roma torna anche quest’anno il meteo “tradizionale”. 🔗 Leggi su Funweek.it

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