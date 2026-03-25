Parte l' intervento per ricostruire la passerella di via dei Moli a Sassuolo

È iniziato l’intervento per la ricostruzione della passerella in via dei Moli a Sassuolo. L’intervento fa parte di un progetto di riqualificazione del Percorso Natura che si snoda lungo il fiume Secchia. La nuova struttura sostituirà la passerella precedente e rappresenta un passaggio fondamentale per il miglioramento dell’area pedonale. I lavori sono in corso e si prevedono completamenti nelle prossime settimane.

Un importante tassello della riqualificazione del Percorso Natura lungo il fiume Secchia sta per essere posizionato. Il Comune di Sassuolo ha dato il via libera al progetto esecutivo per il rifacimento completo della passerella pedonale situata nei pressi del laghetto di via dei Moli. L’intervento, dal valore complessivo di 25.953,40 euro (IVA inclusa), mira a restituire alla cittadinanza un’infrastruttura fondamentale per la fruizione in sicurezza di un’area di alto pregio naturalistico, attualmente interdetta a causa dell’avanzato stato di deterioramento del legno. La nuova struttura, lunga circa 34 metri e larga 1,50 metri, sarà realizzata interamente in legno di larice alpino, scelto per la sua elevata durabilità in ambienti umidi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Parte l'intervento per ricostruire la passerella di via dei Moli a Sassuolo Articoli correlati Passerella crollata nell’Adda, rischio idraulico a causa dei detriti: richiesta di intervento urgenteMaccastorna (Lodi), 10 marzo 2026 – Si attende il via libera delle Procure di Lodi e Cremona per avviare la rimozione dei resti della passerella... Leggi anche: Catania, infortunio Di Gennaro: intervento per ricostruire il legamento crociato Approfondimenti e contenuti su Parte l'intervento per ricostruire la... Temi più discussi: Ripatransone, approvato l’intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa di San Michele Arcangelo; Partecipazione, martedì l’assemblea dei quartieri Barbaricina e Cep; La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di estradizione e intervento dello Stato richiedente; SP 72 Sementina: al via a Veggiano il primo lotto dei due interventi di ampliamento stradale. Pene ricostruito utilizzando una parte dell’avambraccio. L’intervento al Molinette di TorinoL’intervento sarà effettuato in diretta durante un Congresso sulla chirurgia in urologia in corso oggi e domani al Molinette. Si tratta dell’unica possibilità per un uomo di recuperare la sua dignità ... quotidianosanita.it Le asportano parte del fegato durante la gravidanza. L’intervento in laparoscopia al Policlinico Federico IISi tratta di uno dei pochissimi casi al mondo di resezione epatica condotto in gravidanza, per via laparoscopica. La paziente di 27 anni, alla 17ª settimana di gravidanza, aveva un angioma gigante, ... quotidianosanita.it L’introduzione dei cordini girasole da parte delle FFS su tutto il territorio svizzero amplia un’iniziativa discreta ma significativa pensata per facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità non visibili. - facebook.com facebook Nel pomeriggio su #Rai2 la seconda parte di “BellaMa’” si colloca al 7,8% di share con 659 mila spettatori. #AscoltiTv x.com