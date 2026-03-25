Nel 2024 un arbitro assunto da un ente sportivo è stato coinvolto in un procedimento legale dopo aver arbitrato partite di pallavolo mentre era in malattia. Il tribunale ha giudicato il caso e ha deciso di ridurre la sanzione precedentemente applicata al dipendente, che era stato sospeso in relazione alla sua condotta durante il periodo di malattia.

In malattia per un infortunio alle gambe, venne sorpreso a mangiare nella mensa ospedaliera e ad arbitrare alcune partite di pallavolo. Sospeso per sei mesi, senza stipendio, il giudice ha ridotto la sanzione a dieci giorni: è il caso di un impiegato dell'area amministrativa dell'Ospedale Maggiore di Parma. Lo scrive il Corriere di Bologna online. I fatti risalgono al 2024, il tribunale della città emiliana ha deciso che il dipendente dovrà riavere quasi tutti gli stipendi che non ha ricevuto., Nel procedimento giudiziario è emerso che aveva mangiato sette volte alla mensa ma il danno reale, secondo i calcoli del giudice, era di circa 40 euro, avendo pranzato in giorni in cui non doveva trovarsi al lavoro per malattia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Parma, in malattia arbitra partite di pallavolo: il tribunale riduce la sanzione

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