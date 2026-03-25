Dodici storie di cronaca per viaggiare dentro al mondo dei maranza. "Abbiamo scattato la fotografia di un fenomeno sociale che ci preoccupa parecchio perché sappiamo che, se non affrontato, ci può travolgere - spiega Gallicola - I maranza non sono un'organizzazione mafiosa strutturata, ma un'onda fluida che rischia di travolgerci. Vogliamo dare un apporto a chi deve decidere". Il problema non riguarda solo l'Italia, incalza l'eurodeputato Ecr-FdI Carlo Fidanza, ma "è diventato un tema europeo su cui l'Europa deve confrontarsi perché chiama in causa la difesa dei confini da un modello di immigrazione incontrollato". E aggiunge: "L'Europa per troppo tempo ha abdicato ad avere un ruolo in questo e ha veicolato una mentalità lassista che purtroppo oggi paghiamo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Parlamento europeo, presentato "Piumini e catene". I libro di Arditti e Gallicola sul tema maranza

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