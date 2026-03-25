A Parigi, un incendio è scoppiato nelle cucine di un hotel di lusso situato a breve distanza dal palazzo presidenziale. Le fiamme hanno portato all’evacuazione di circa 400 persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno soccorso tre persone rimaste lievemente ferite. La direzione dell’albergo ha dichiarato che la situazione è sotto controllo.

Fiamme partite dalle cucine del lussuoso albergo. Tre feriti lievi, la direzione: “Situazione sotto controllo” Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 11 nelle cucine, situate al piano interrato della struttura. L’intervento dei soccorsi è stato immediato e ha consentito di mettere in sicurezza l’area. Circa 400 persone, tra ospiti e personale, sono state evacuate seguendo le procedure di emergenza. Il bilancio parla di tre feriti lievi: solo uno ha necessitato di cure mediche sul posto. La direzione dell’hotel ha rassicurato sulle condizioni generali: “Tutto è sotto controllo”, confermando che l’evacuazione è avvenuta in modo ordinato e senza criticità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Parigi, incendio nell’hotel Bristol a pochi metri dall’Eliseo: evacuate 400 persone

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