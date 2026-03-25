Parigi incendio al prestigioso Hotel Bristol in rue du Faubourg-Saint-Honoré vicino all' Eliseo | evacuate 400 persone

A Parigi, un incendio si è sviluppato nel centro della città, interessando l’Hotel Bristol, un albergo di lusso situato in rue du Faubourg-Saint-Honoré, vicino all’Eliseo. Al momento, sono state evacuate circa 400 persone dall’edificio, che presenta cinque stelle di classificazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Parigi, 25 marzo 2026 - Un grosso incendio è in corso al prestigioso Hotel Bristol di Parigi, albergo a 5 stelle tra i più prestigiosi della capitale che si trova a pochi metri dall'Eliseo. Dalle prime informazioni i soccorritori avrebbero evacuato 400 persone. L’incendio, descritto “piuttosto importante” è divampato nel seminterrato del Bristol, nell'VIII arrondissement di Parigi, si apprende da France-Presse. Sul posto sono accorsi un centinaio di vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme "di discreta entità e tuttora in corso", scrive Le Monde, su conferma della Brigata dei Vigili del Fuoco di Parigi. Tre persone hanno riportato ferite lievi nella struttura incendiata che si trova in Rue du Faubourg-Saint-Honoré, non lontano dal Palazzo dell'Eliseo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Parigi, incendio al prestigioso Hotel Bristol in rue du Faubourg-Saint-Honoré, vicino all'Eliseo: evacuate 400 persone Articoli correlati Parigi, maxi-incendio all'Hotel Bristol vicino all'Eliseo: almeno 400 persone evacuateUn incendio «piuttosto importante» è in corso all'Hotel Bristol di Parigi, un 5 stelle fra i più prestigiosi della capitale francese, a pochi metri... Parigi, incendio all'hotel Le Bristol. Evacuato lo stabile. Cosa è successo...Un grande incendio è scoppiato questa mattina nella cucina del lussuoso hotel Le Bristol, nell'ottavo arrondissement di Rue du Faubourg Saint-Honoré... Una selezione di notizie su Hotel Bristol Parigi, incendio al prestigioso Hotel Bristol in rue du Faubourg-Saint-Honoré, vicino all'Eliseo: evacuate 400 personeLe fiamme sono partite dal seminterrato dell’albergo a 5 stelle. Sul posto un centinaio di vigili del fuoco della Brigata di Parigi. Tre persone hanno riportato lievi ferite ... quotidiano.net Parigi, maxi-incendio all'Hotel Bristol vicino all'Eliseo: almeno 400 persone evacuateUn incendio «piuttosto importante» è in corso all'Hotel Bristol di Parigi, un 5 stelle fra i più prestigiosi della capitale francese, a pochi metri ... ilmessaggero.it