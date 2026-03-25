Paperino San Giorgio l’ora del derby di Coppa

Oggi si giocherà il derby di Coppa tra Paperino San Giorgio e la prima della classe, che debutta nel torneo regionale riservato alle vincitrici delle coppe provinciali. Contestualmente, si svolgerà anche il recupero di campionato, una partita che potrebbe influenzare le posizioni in zona playoff. La competizione regionale offre l’opportunità di qualificarsi direttamente alla Seconda Categoria 202627.

Da un lato il recupero di campionato che potrebbe rimescolare le carte in zona playoff. Dall’altra, la prima della classe debutterà nel torneo regionale riservato alle vincitrici delle coppe provinciali, che mette in palio un posto nella Seconda Categoria 202627. Si prospetta insomma un mercoledì di calcio interessante, per quanto riguarda la Terza Categoria. Partiamo dal Paperino San Giorgio, che guida la classifica del campionato a 58 punti (sei in più del San Giusto, attualmente secondo) e che nelle scorse settimane ha vinto la Coppa Faggi. Proprio in virtù di quel successo, gli uomini di mister Betti scenderanno in campo stasera alle 21 (a San Piero a Ponti) contro l’Olmi vincitore della Coppa Pezzimenti (ossia la coppa della Terza Categoria di Pistoia). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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