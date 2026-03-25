Al Teatro CortéSe ai Colli Aminei si svolge uno spettacolo con Paolo Caiazzo in “Sit Down Comed”. La rappresentazione fa parte della settima stagione del teatro, che è gestito dalla direzione di Anna Sciotti. Il teatro collabora con l’Ente A, anche se nella comunicazione ufficiale non vengono forniti dettagli specifici sui partner o sugli organizzatori.

La settima stagione del Teatro CortéSe ai Colli Aminei, guidata con passione dalla direzione di Anna Sciotti, in sinergia con “Ente A.R.T.I. Teatro e Musica APS” e con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, accoglie, venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 alle ore 21:00, una presenza tra le più riconoscibili e amate della scena partenopea: Paolo Caiazzo. Ed è proprio nella misura del tempo che passa, nella consapevolezza ironica dell’età e delle sue trasformazioni, che nasce “Sit Down Comedy”, titolo che già contiene, con elegante autoironia, la cifra di uno spettacolo che si annuncia intimo e riflessivo quanto esilarante. «Ormai ho una... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Paolo Caiazzo in "Sit Down Comed" al Teatro CortéSe

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