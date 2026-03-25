È venuto a mancare uno dei protagonisti più influenti della musica italiana. Con una carriera caratterizzata da composizioni che hanno lasciato un segno duraturo, l’artista era noto per il suo talento e per la capacità di creare canzoni che ancora oggi vengono ricordate. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti ufficiali, che ne hanno confermato la morte in data recente.

Cristiano De André – foto di Riccardo Medana GENOVA – «Se ne è andato uno dei giganti della musica italiana: un artista dal cuore immenso, capace di scrivere canzoni che hanno anticipato i tempi e segnato intere generazioni. Grande amico di mio padre, è stato una presenza familiare fin da quando ero bambino. La sua sensibilità, la sua eleganza e la sua voce resteranno per sempre nella nostra memoria. È una perdita immensa, non solo per la musica, ma anche per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. Oggi è un giorno davvero triste». Così Cristiano De Andrè ricorda in una nota il grande cantautore Gino Paoli, scomparso oggi all’età di 91 anni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Paoli, Cristiano De Andrè: “Se ne è andato uno dei giganti della musica italiana”

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