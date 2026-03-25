Panucci su Leao | L’unico del Milan in grado di accendere la luce Da centravanti…
Christian Panucci, ex calciatore del Milan, ha commentato la situazione di Rafael Leao, definendolo l’unico giocatore della squadra capace di dare sprint e vitalità. Ha anche fatto riferimento al ruolo di Leao come centravanti, sottolineando la sua capacità di influenzare le dinamiche offensive della squadra. La sua opinione si basa sulle recenti prestazioni del giocatore e sulla sua importanza nel reparto avanzato.
Christian Panucci, ex calciatore del Milan, è stato intercettato dai microfoni di Tuttosport. L'ex rossonero, dopo aver parlato in generale dei rossoneri, si è volto spostare sulla figura di Rafael Leao, finita sotto ai riflettori negli ultimi tempi. Ecco, di seguito, le sue parole: «Io sono sempre pro Leao. È l’unico calciatore del Milan in grado di accendere la luce. Certo è un giocatore che si critica sempre, ma sarà sempre così. Rafa è di indole così, ha bisogno di prendersi la sua pausa per poi accendersi e cambiare la partita. Da quando è arrivato in Italia diciamo sempre la stessa cosa, lo ripetiamo tutte le volte, dopo ogni partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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