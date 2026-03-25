Christian Panucci, ex calciatore del Milan, ha commentato la situazione di Rafael Leao, definendolo l’unico giocatore della squadra capace di dare sprint e vitalità. Ha anche fatto riferimento al ruolo di Leao come centravanti, sottolineando la sua capacità di influenzare le dinamiche offensive della squadra. La sua opinione si basa sulle recenti prestazioni del giocatore e sulla sua importanza nel reparto avanzato.

Christian Panucci, ex calciatore del Milan, è stato intercettato dai microfoni di Tuttosport. L'ex rossonero, dopo aver parlato in generale dei rossoneri, si è volto spostare sulla figura di Rafael Leao, finita sotto ai riflettori negli ultimi tempi. Ecco, di seguito, le sue parole: «Io sono sempre pro Leao. È l’unico calciatore del Milan in grado di accendere la luce. Certo è un giocatore che si critica sempre, ma sarà sempre così. Rafa è di indole così, ha bisogno di prendersi la sua pausa per poi accendersi e cambiare la partita. Da quando è arrivato in Italia diciamo sempre la stessa cosa, lo ripetiamo tutte le volte, dopo ogni partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Panucci su Leao: “L’unico del Milan in grado di accendere la luce. Da centravanti…”

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