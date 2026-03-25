Christian Panucci ha commentato la stagione di Gattuso, sostenendo che senza gli infortuni che hanno colpito Allegri e Conte, il confronto con l’Inter sarebbe stato diverso. L’ex calciatore del Milan ha quindi analizzato le circostanze che hanno influenzato i risultati delle squadre di vertice, senza formulare ipotesi sul loro eventuale posizionamento finale. La discussione si è concentrata sulle dinamiche legate agli infortuni e alle loro ripercussioni.

Christian Panucci, ex calciatore del Milan (1993-1997), è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport dopo il Legends Trophy di Padel. L'ex calciatore rossonero ha voluto soffermarsi su Gattuso, CT dell'Italia, per poi spostarsi a parlare dello contro tra Allegri (Milan) e Conte (Napoli). Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Su Gattuso: "Sono un po’ in ansia per lui, perché è un amico, so quanto ci tiene, so che sta dando l’anima per questa Nazionale; ma sono fiducioso, ce la faremo» LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la dirigenza punta gli occhi in Belgio: ecco il rinforzo! Diranno chi fra Allegri o Conte si giocherà le ultime possibilità di rimonta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Panucci: “Se Allegri e Conte non avessero avuto gli infortuni, stavano davanti con l’Inter”

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