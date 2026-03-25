Un ex calciatore ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha commentato la situazione della squadra di calcio. Ha detto che una crisi può verificarsi quando una squadra accumula molti punti di vantaggio. Inoltre, ha parlato anche dell’Inter di Chivu, senza fornire ulteriori dettagli.

Inter News 24 Panucci ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche dell’Inter di Chivu. Christian Panucci ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha toccato diversi temi interessanti. Tra questi anche il calo dell’Inter di Chivu e la questione playoff della Nazionale. Queste le sue dichiarazioni: Se l’aspettava un’Inter così in difficoltà? Quattro gare senza vincere, contando la Coppa Italia. «Può capitare quando hai tanti punti di vantaggio. Il campanello d’allarme dopo gli ultimi passi falsi, però, aiuterà la squadra di Chivu ad alzare la concentrazione. In più, tornerà Lautaro». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Panucci a La Gazzetta: «Crisi Inter? Può capitare quando hai tanti punti di vantaggio»

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