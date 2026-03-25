Panna dalle minacce degli scommettitori allo sbarco su Onlyfans | Qui posso essere me stessa

Dopo aver ricevuto minacce da parte di alcuni scommettitori durante un torneo a Antalya, la tennista ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans, affermando di poter essere più libera di esprimersi. Attualmente classificata al numero 97 del mondo, è tornata a farsi notare nel circuito internazionale. La sua scelta ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Panna Udvardy torna a far parlare di sé. La tennista ungherese, attualmente numero 97 del mondo, era finita al centro delle cronache nelle scorse settimane per le minacce ricevute dagli scommettitori durante il Challenger di Antalya, in Turchia: messaggi intimidatori e pressioni, arrivate fino a coinvolgere anche la sua famiglia, nel tentativo di condizionare l’esito delle partite. Una vicenda che aveva riguardato pochi giorni prima anche l’azzurra Lucrezia Stefanini. Oggi il nome di Udvardy torna sotto i riflettori per un motivo del tutto diverso: l’iscrizione a OnlyFans, la nota piattaforma per adulti, conosciuta soprattutto per la pubblicazione di contenuti espliciti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Panna, dalle minacce degli scommettitori allo sbarco su Onlyfans: "Qui posso essere me stessa" Articoli correlati Leggi anche: “Mi hanno mandato una foto di una pistola e i nomi dei miei genitori”: le minacce choc degli scommettitori a Lucrezia Stefanini Leggi anche: Milano Cortina, Mattarella: Tre ori con me qui? "Merito è degli atleti, io fortunato ad essere qui" – Il video Contenuti utili per approfondire Panna dalle minacce degli scommettitori... Discussioni sull' argomento Svolta Politano: dopo il quinto assist riecco il +3 al fanta... a quasi un anno dall'ultima volta; Inter, infortunio per Mkhitaryan: problema muscolare, attesa per gli esami; Bono Bonnington, l'ingegnere Mercedes che insegna a Kimi a fare il campione; Quando Antonelli ricordava al Festival di Trento: Al mio primo test in F.1 nevicava... Torta soffice con soli albumi, farcita con lemon curd senza burro e panna , golosa e perfetta per la primavera! - facebook.com facebook