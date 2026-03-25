A Capalbio, le panchine parlanti sono diventate protagoniste di un progetto rivolto ai bambini, che accompagnano i più piccoli alla scoperta del territorio attraverso visite guidate. La scuola locale ha promosso iniziative che coinvolgono i giovani in attività di educazione ambientale e culturale, con l’obiettivo di far conoscere loro le caratteristiche del luogo. Le baby guide sono state coinvolte in queste esperienze, affiancando gli adulti nelle visite.

CAPALBIO Baby guide alla scoperta del territorio! "Ve la insegnamo noi la storia!" La scuola di Capalbio non è nuova a iniziative che valorizzano il suo territorio. Già l’anno passato la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, si sono rese protagoniste delle giornate del FAI, dove i ragazzi, molto attivi nel valorizzare il loro territorio, hanno potuto raccontare la storia del loro paese e tutti i monumenti presenti nel centro storico ai visitatori che per l’occasione sono venuto a conoscere il territorio. Il percorso è stato diviso in 12 tappe. Traghettatori e baby-guide hanno accompagnato centinaia di visitatori, per due giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panchine parlanti a Capalbio. A spasso con le baby guide

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