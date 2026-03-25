Pallacanestro femminile | è vittoria

Dopo due mesi di assenza da risultati positivi, la squadra di pallacanestro femminile di Prato ha ottenuto una vittoria. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la formazione pratese, segnando il ritorno alle vittorie dopo un periodo senza successi. La squadra ha disputato un incontro che si è concluso con un punteggio a suo favore.

A distanza di due mesi dall’ultima volta, torna finalmente al successo la Pallacanestro Femminile Prato. Una grande soddisfazione per tutto l’ambiente e per la squadra. Come accaduto lo scorso 18 gennaio, le laniere si impongono in trasferta, espugnando il PalaMatteoli di Pontedera e interrompendo così una striscia di otto sconfitte consecutive. Il match, valevole per la 23° giornata del campionato di Serie B, va in archivio sul 46-50. Con questa affermazione, la formazione allenata da Fabrizio Biondi sale a quota 8 punti, a -2 dal penultimo e terzultimo posto, e a -4 dalla salvezza diretta. Ricordiamo infatti che le ultime quattro compagini della graduatoria si giocheranno la permanenza in categoria ai playout, al termine dei quali sarà solo una la squadra a retrocedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallacanestro femminile: è vittoria Articoli correlati Pallacanestro Femminile Prato. Bandiera bianca contro FirenzeNiente da fare per la Pallacanestro Femminile Prato contro la capolista del campionato di Serie B. Basket, torna al successo la Pallacanestro Femminile Pisa, a Livorno, in serie CPisa, 9 gennaio 2026 – Inizio d’anno con il sorriso per la Pallacanestro Femminile Pisa, che torna a muovere la classifica, dopo un dicembre avaro di... Basket, Qualificazione Mondiali Femminili, Usa-Italia 93-59: gli highlights Contenuti utili per approfondire Pallacanestro femminile Temi più discussi: L'Itabasket femminile fa un'altra impresa: Italia qualificata ai Campionati del mondo di pallacanestro 2026!; L'ItalBasket torna ai Mondiali dopo 32 anni: Spagna battuta 68-56; L'Italia ai mondiali di basket femminile dopo 32 anni, tanta Reyer nell'impresa; Basket femminile, l’Italia affronta la Spagna nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Con una vittoria si stacca il pass storico. Vittoria Allievi: l'ingegnere della pallacanestro femminileRitratto dell'ala di Costa Masnaga che ha intrapreso gli studi di Ingegneria Matematica ma che ama il basket e lo vuole sempre con sè ... pianetabasket.com Basket, la PF Pisa espugna il campo della capolista Firenze in serie C femminileLe biancorosse, approdate all’overtime, dopo aver guidato il match per tre quarti, sono state più lucide nel finale ... sport.quotidiano.net Le squadre giovanili della Comense basket femminile dopo anni sono tornate ai vertici della pallacanestro lombarda. Non essendoci la fase provinciale nella FIP, viste le classifiche a una giornata dal termine della regular season, la società è sicuramente al p - facebook.com facebook L’Italia della pallacanestro femminile, guidata dal coach venafrano Andrea Capobianco, torna ai Mondiali dopo 32 anni. #IoSeguoTgr x.com