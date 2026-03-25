Un incendio ha interessato un edificio in via San Francesco a Patria, a Giugliano in Campania, causando ingenti danni. L’incendio si è sviluppato in due diverse parti del fabbricato, rendendo necessarie le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. A seguito dell’incidente, circa 50 persone hanno perso temporaneamente la propria casa. Le autorità stanno valutando le cause del rogo.

Danni enormi ad un fabbricato del Parco San Luigi, in via San Francesco a Patria, a Giugliano in Campania per un incendio divampato al piano mansardato nella tarda mattinata di oggi. Lungo e complesso l'intervento dei Vigili del fuoco, perché le fiamme si sono rapidamente estese. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Donne falciate a Corso Garibaldi: il video dell'investimento. E' giallo sulla patente ritirata al 34enne Tragico incidente nel centro di Napoli, morte due donne: il conducente dell'auto sottoposto a test tossicologici e alcolemici . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Palazzo in fiamme, 50 persone restano senza casa

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