Palazzo Hoepli | fondo USA acquista libreria chiude a giugno
Un fondo di investimento statunitense sta completando le trattative per l’acquisto di Palazzo Hoepli, noto edificio storico nel centro di Milano. La libreria presente all’interno chiuderà i battenti a giugno, segnando la fine di un’istituzione legata alla tradizione culturale della città. La vendita del palazzo rappresenta un passaggio importante per il patrimonio immobiliare della zona.
Un fondo di investimento statunitense si trova in una fase avanzata per l’acquisizione di Palazzo Hoepli, il simbolo storico della cultura milanese. L’operazione immobiliare, valutata intorno ai 20 milioni di euro, comporta la chiusura imminente della storica libreria e lo svuotamento dei locali entro la fine di giugno. La scadenza del contratto di affitto fissata al 30 aprile segna la data certa per la cessazione dell’attività commerciale al suo interno. Questo evento non riguarda solo un immobile, ma rappresenta una svolta cruciale per il patrimonio culturale della città e per i 49 dipendenti direttamente coinvolti nella gestione quotidiana dello spazio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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