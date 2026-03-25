palazzo chigi ha perso il filo

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Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Crolla tutto o crolla solo il necessario? La maggioranza e il governo ora sono allo sbando. Serve che si riprenda il filo da Palazzo Chigi, perché l’Italia non può stare in queste condizioni per molto altro tempo. Non è un consiglio da tifoso, ma un richiamo e anche rispettoso. Giorgia Meloni ha bisogno di fissare altri obiettivi di governo e di ragionare con la sua maggioranza e non con il gruppo ristretto dei suoi fidati, perché ora si forma l’offerta politica con cui il centrodestra andrà alle prossime elezioni. Come... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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