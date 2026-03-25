Il consigliere comunale del Pd ha commentato negativamente la decisione di procedere al taglio delle querce tra via Aarapietra e via Pizzoferrato, ritenendo che questa azione sia stata effettuata durante un periodo di fermo politico-amministrativo. Le spiegazioni fornite dal sindaco riguardo alla motivazione del taglio non sono state considerate sufficienti dal rappresentante del partito.

Le spiegazioni del sindaco Carlo Masci sul perché del taglio delle querce tra via Aarapietra e via Pizzoferrato, per il consigliere comunale Francesco Pagnanelli (Pd) non bastano. Non basta dunque per Pagnanelli parlare delle perizie che hanno portato a quella decisione contro cui la presidente dell’associazione Radici in Comune Simona Barba ha presentato un esposto lamentando il fatto che vi sarebbe contradditorietà nelle scelte e anche nelle perizie perché, denuncia il consigliere dem, “l’abbattimento del patrimonio arboreo della nostra città ha costituito una costante nei finora sette anni di amministrazione Masci e a nulla è valsa la creazione di numerose associazioni e comitati spontanei finalizzati alla difesa del verde”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Pagnanelli (Pd) sul taglio delle querce: “È grave procedere durante il fermo politico-amministrativo”

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