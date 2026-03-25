Pagelle Grande Fratello Vip 24 marzo | Cassini e Volpe pesantissimi Lucia pensa di essere a Temptation Island Chi sono i candidati comodini

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip andata in onda martedì 24 marzo, sono stati evidenziati alcuni concorrenti che si sono distinti per atteggiamenti e comportamenti. Tra questi, alcuni hanno ricevuto giudizi molto severi, mentre altri si sono concentrati sulle loro strategie di permanenza all’interno della casa. La puntata ha anche visto l’ingresso di candidati che sembrano già avere un ruolo secondario tra le mura della residenza.

Roma, 24 marzo 2026 - Le pagelle della terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, quella andata in onda martedì 24 marzo, raccontano di alcuni inquilini protagonisti assoluti e di altri che già si candidano al ruolo di Comodini della Casa. Dario Cassini: voto Piombo. Marco Berry: voto Anche meno. Antonella Elia: voto Ha già vinto. GionnyScandal, Giovanni Calvario, Nicolò Brigante e Barbara Prezia: voto Comodini. Adriana Volpe: voto Ma basta. Francesca Manzini: voto Ha ragione Antonella Elia. Lucia Ilardo: voto Ehm. Paola Caruso: voto Chi lo sa?. Dario Cassini: voto Piombo. E’ di una pesantezza infinita. La speranza è che sia molto bravo a recitare e che quello che vediamo nella Casa sia solo un personaggio televisivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello Vip 24 marzo: Cassini e Volpe pesantissimi, Lucia pensa di essere a Temptation Island. Chi sono i candidati comodini Articoli correlati Grande Fratello Vip 8: chi sono i concorrenti, da Raimondo Todaro all'ex di Temptation IslandIl nuovo Grande Fratello Vip 2026 parte, martedì 17 marzo, con un cast piuttosto variegato: nella casa arrivano volti noti della televisione, ex... Leggi anche: Chi è Lucia Ilardo, da Temptation Island al GF Vip: la reazione dell’ex Rosario Guglielmi Tutto quello che riguarda Pagelle Grande Fratello Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le pagelle: bentornata Ilary (9), Lucarelli senza freni (8), Caruso urla (4), Elia rancorosa (5); Grande Fratello Vip 8, le pagelle: Selvaggia Lucarelli fuoriclasse (9), Alessandra Mussolini lamentosa (4), Ilary Blasi è perfetta (8); Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi in famiglia (8), Selvaggia Lucarelli diesel (6); Grande Fratello Vip, le pagelle: Blasi riporta caciara e budget (9), Lucarelli spaventapasseri (5), ma Berry?! (3). Pagelle Grande Fratello Vip 24 marzo: Cassini e Volpe pesantissimi, Lucia pensa di essere a Temptation Island. Chi sono i candidati comodiniLa terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi vede definirsi i reali equilibri in campo fra i concorrenti ... quotidiano.net Pagelle Grande Fratello Vip, 2a puntata | Selvaggia Lucarelli vs Todaro, Ilary fa il botto tra i fan ma…Pagelle Grande Fratello Vip 2026, ecco i voti ai protagonsiti della seconda puntata su Canale 5: Ilary Blasi convince, Selvaggia Lucarelli ... ilsussidiario.net Grande Fratello Vip, pagelle seconda puntata: Lucarelli annoiata quanto noi (5), concorrenti "usurati" (1) x.com Le pagelle della seconda puntata del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook