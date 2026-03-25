Pagelle gigante femminile Lillehammer 2026 | Trocker si ripete festa per Shiffrin e Grenier

Nella gara di gigante femminile a Lillehammer, Mikaela Shiffrin ha conquistato la sua sesta vittoria stagionale, ottenendo anche la sesta Coppa del Mondo generale. La gara è stata vinta anche da un’atleta francese, mentre un’altra sciatrice ha ripetuto il risultato della tappa precedente. Tra le protagoniste, un’atleta tedesca ha concluso al secondo posto, confermando un buon stato di forma.

PAGELLE GIGANTE FEMMINILE LILLEHAMMER 2026 . Mikaela Shiffrin 10 per la stagione, 6 per la gara: chiaramente va diviso il voto perchè oggi l’americana ha conquistato la sua sesta Coppa del Mondo generale, eguagliando il primato di un’altra leggenda come Annemarie Moser-Pröll. Ha sofferto in gara oggi, come le è capitato altre volte in stagione in gigante, ma ha rimontato nella seconda manche e alla fine si è tolta anche la soddisfazione di battere Aicher. Emma Aicher 9,5 per la stagione, 6 per la gara: ci ha provato davvero fino all’ultimo e forse nella seconda manche non aveva davvero più la forza mentale per reggere ancora, visto che comunque la coppa non poteva più vincerla. 🔗 Leggi su Oasport.it

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