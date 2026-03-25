Il Comune di Paduli ha firmato un protocollo con RFI per avviare interventi mirati a migliorare la viabilità locale. La firma rappresenta il primo passo nel Sannio in questa direzione e prevede l'inizio dei lavori nei prossimi mesi. La collaborazione tra enti pubblici e RFI mira a interventi infrastrutturali specifici per potenziare la rete stradale e ferroviaria della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Paduli è il primo nel Sannio a sottoscrivere un protocollo di intesa con RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Ferrovie dello Stato), segnando un passo importante verso il miglioramento della viabilità cittadina e dei collegamenti con le principali arterie del territorio. A breve prenderanno il via i lavori di riammagliamento della viabilità comunale con le strade provinciali e con la SS90bis, con l’obiettivo di ridurre le distanze tra la rete viaria locale e quella di livello superiore, favorendo così una mobilità più efficiente e sicura. L’intervento punta a potenziare e migliorare la percorribilità sia delle arterie periferiche sia del corso principale del centro abitato, interessando diverse strade strategiche collocate all’interno e nelle immediate vicinanze del centro urbano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paduli, siglato protocollo con RFI: al via gli interventi per migliorare la viabilità

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