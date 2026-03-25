Padova convegno nazionale centri antidiscriminazione a Palazzo Moroni

A Padova si è svolto un convegno nazionale dedicato ai centri antidiscriminazione, ospitato a Palazzo Moroni. L’evento è stato promosso dall’Assessorato alle politiche di genere e pari opportunità del Comune, in collaborazione con il Centro Antidiscriminazioni LGBTQ+ «Mariasilvia Spolato». L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di promuovere iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sui temi della discriminazione e della violenza di genere.

Dal 2022 il Centro Spolato offre gratuitamente accoglienza, supporto psicologico e consulenza legale, accompagnando percorsi di uscita da situazioni di discriminazione o violenza. Nel 2025 ha registrato oltre 80 accessi, un dato in crescita che evidenzia quanto il bisogno sia diffuso e quanto sia fondamentale intercettare queste situazioni prima che evolvano in condizioni di marginalità. La campagna di comunicazione punta ad ampliare la conoscenza e l’accessibilità del servizio, raggiungendo anche chi vive situazioni di difficoltà ma non rientra nei contesti di maggiore marginalità. Messaggi diretti che raccontano vissuti reali legati all’identità, alle relazioni e alla discriminazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Padova, convegno nazionale centri antidiscriminazione a Palazzo Moroni Articoli correlati Leggi anche: Convegno a palazzo Moroni “Verso un nuovo immaginario di convivenza tra generazioni” Padova in piazza contro la guerra in Medio Oriente: venerdì appuntamento di fronte Palazzo MoroniPotere al Popolo, Unione Sindacale di Base, Collettivo Autorganizzato Universitario (CAU) e spazio Catai hanno organizzato una manifestazione per...