Recentemente sono stati al centro dell'attenzione i Pfas, sostanze chimiche utilizzate in diversi prodotti come padelle, vestiti e cosmetici. Questi composti vengono spesso indicati in etichetta, permettendo ai consumatori di riconoscerli. La presenza di Pfas nei prodotti può comportare rischi di contaminazione, motivo per cui si consiglia di verificare le etichette prima dell'acquisto.

I Pfas, acronimo di sostanze per e polifluoroalchiliche, sono una delle classi di composti chimici più discusse degli ultimi anni. Si tratta di un insieme di oltre 10.000 molecole sintetiche, progettate per resistere all’acqua, ai grassi e alle alte temperature. Caratteristiche che hanno rese fondamentali per l’industria moderna. Svolgono talmente bene il loro compito da essere immuni al tempo, al punto che si sono guadagnati la brutta nomea di “inquinanti eterni”. Oggi sono presenti in migliaia di prodotti: dalle padelle antiaderenti agli imballaggi alimentari, fino ai cosmetici e ai tessuti tecnici. Il... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Padelle, vestiti e cosmetici con Pfas: riconoscerli in etichetta ed evitare contaminazioni

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