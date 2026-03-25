Ottimo risultato per la raccolta farmaci in favore delle famiglie seguite dalla Croce Rossa

Sabato 21 marzo 2026, il Lions Club e il Leo Club di Fasano hanno organizzato una raccolta di farmaci da banco di prima necessità destinati alle famiglie assistite dalla Croce Rossa. L’iniziativa ha registrato un grande riscontro tra i cittadini, che hanno contribuito portando vari prodotti essenziali. La consegna dei farmaci raccolti avverrà nelle prossime settimane, secondo quanto comunicato dagli organizzatori.

I farmaci raccolti sono stati consegnati a Roberto Posado, presidente della sezione di Fasano della Croce Rossa Italiana, il quale ha ringraziato per il lodevole gesto di solidarietà FASANO - Ha avuto un ottimo riscontro la raccolta di farmaci da banco di prima necessità promossa dal Lions Club Fasano e dal Leo Club Fasano per la giornata di sabato 21 marzo 2026. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ottimo risultato per la raccolta farmaci in favore delle famiglie seguite dalla Croce Rossa Articoli correlati Colleferro. Serata solidale a favore della Palestina nella Sala A. Ripari. Raccolta fondi a favore delle famiglie palestinesi ospitate nel nostro territorioCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Racconti, tessiture e poesie per la Palestina, questo il titolo dell’evento di condivisione e... Treni deragliati in Spagna, la psicologa della Croce Rossa: "Stiamo fornendo accompagnamento psicologico alle famiglie delle vittime"Home > Esteri > Treni deragliati in Spagna, la psicologa della Croce Rossa: "Stiamo fornendo accompagnamento psicologico alle famiglie delle vittime"... Una raccolta di contenuti su Croce Rossa Temi più discussi: Salute cervello, firmato in Senato un accordo per favorire la prevenzione neurologica; Dalle piste al Villaggio Olimpico: l'esercito silenzioso che ha garantito la sicurezza dei Giochi; La partnership Croce Rossa x Metallica ha generato 40mila donazioni di sangue in tutto il mondo; Raccolta per la Croce Rossa a Varese: 6000 chilogrammi di alimenti donati. Un successo la raccolta alimentare della Croce Rossa a Varese: oltre 6000 chili di alimentari donatiDieci punti vendita coinvolti e 58 volontari al lavoro per tutta la giornata: la mobilitazione ha portato a un’importante raccolta destinata alle famiglie in difficoltà del territorio ... varesenews.it Screening gratuiti per le donne. Successo per la prevenzioneGiornata di screening gratuito organizzata dalla Croce Rossa di San Marcello, sabato scorso. Il risultato è stato ottimo. Siamo davvero soddisfatti – ci dicono dal sodalizio - di raccontare ... lanazione.it https://www.fanpage.it/milano/portano-a-casa-cibo-per-i-poveri-e-a-loro-danno-alimenti-scaduti-indagati-10-volontari-della-croce-rossa-di-cantu/ - facebook.com facebook Molti lo ricorderanno ascoltando una sua canzone. Altri ne parleranno citando episodi della vita. I critici musicali sottolineeranno i pezzi più riusciti o belli, e le loro storie. La Croce Rossa Italiana ricorda #GinoPaoli per l’aiuto e la fiducia, concretizzatisi - tra le a x.com