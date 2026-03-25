Il difensore dell'Inter si avvicina al recupero completo, mentre l'allenatore ha testato il giocatore a destra in allenamento, confrontandolo con un altro elemento della rosa. Il centrocampista ha invece svolto esercizi in palestra, mentre l'altro possibile titolare ha lavorato con il gruppo. L'Italia di Gattuso si prepara alla prossima sfida, monitorando le condizioni dei vari giocatori.

Rino Gattuso vede l’orizzonte più. azzurro. Il bollettino medico prima e dopo l’allenamento di ieri pomeriggio fa pensare positivo il nostro ct: l’unico certo di non poter essere a disposizione domani sera è Gianluca Scamacca, spettatore durante l’ultima seduta a Coverciano. Gli altri stanno facendo il possibile (e forse qualcosa in più) per scendere in campo a Bergamo e le indicazioni a meno di 48 ore dal calcio d’inizio della prima gara dei playoff sono incoraggianti. Mancini, Tonali e Calafiori ieri erano con i compagni e hanno svolto anche la partitella (più volte interrotta per continui cambi di uomini) contro i giovani dell’Empoli;... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ottimismo per Bastoni, Tonali recuperato, brilla Palestra: l'Italia che ha in mente Gattuso

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Già al primo exit poll l’ottimismo ha scacciato i timori e le tensioni delle scorse settimane. E quando sugli schermi dei telefonini sono apparse le proiezioni, la festa è esplosa. Le toghe hanno celebrato la loro vittoria nelle aule dei tribunali, con abbracci e brindi - facebook.com facebook