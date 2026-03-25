Ospedale veterinario gratuito a Perugia battaglia sulla proposta No del centrosinistra | Costi elevati no a fondi privati

A Perugia è in corso una discussione sulla proposta di istituire un ospedale veterinario gratuito. La proposta ha incontrato il rifiuto del centrosinistra, che ha evidenziato i costi elevati e la presenza di fondi privati come motivi di opposizione. La questione riguarda l’utilizzo delle risorse pubbliche e le modalità di finanziamento del servizio veterinario. La discussione continua tra le diverse parti coinvolte.

Perugia, 25 marzo 2026 – Non sono stati sufficienti gli interventi dei dirigenti dello Zooprofilattico, della Regione e del Dipartimento di Medicina e Veterinaria, a convincere il centrosinistra a votare favorevolmente alla proposta della consigliera di FdI, Margherita Scoccia, sulla realizzazione a Perugia di un ospedale veterinario gratuito aperto 24 ore. La maggioranza, infatti, nella seduta della quarta Commissione di ieri ha rispedito l’ordine del giorno al mittente (8 no e 6 sì), così come farà prossimamente in Consiglio. I motivi della bocciatura li spiega in una nota Francesca Pasquino, consigliera del Pd: «In primis, il tema delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale veterinario gratuito a Perugia, battaglia sulla proposta. No del centrosinistra: “Costi elevati, no a fondi privati” Articoli correlati Ospedale veterinario gratuito a Perugia, bocciato l'ordine del giorno. Scoccia: "Grande occasione mancata"La quarta commissione consiliare ha respinto l'atto presentato dalla consigliera che replica: "Iniziativa che non aveva un colore politico, ma un... Un ospedale veterinario pubblico a Perugia: l’appello in Comune per sostenere le famiglie in difficoltàServe un ospedale veterinario pubblico a Perugia per aiutare le famiglie in difficoltà economica a curare i propri animali domestici. Tutto quello che riguarda Ospedale veterinario Temi più discussi: Ospedale veterinario gratuito a Perugia, bocciato l'ordine del giorno. Scoccia: Grande occasione mancata; Ospedale veterinario gratuito a Perugia, battaglia sulla proposta. No del centrosinistra: Costi elevati, no a fondi privati; Perugia, proposta ospedale veterinario gratuito: Scoccia chiede il coinvolgimento diretto della Regione; Scoccia, bocciato l'Odg sull'ospedale veterinario gratuito a Perugia. Ospedale veterinario gratuito a Perugia, bocciato l'ordine del giorno. Scoccia: Grande occasione mancataLa quarta commissione consiliare ha respinto l'atto presentato dalla consigliera che replica: Iniziativa che non aveva un colore politico, ma un obiettivo chiaro ... perugiatoday.it Pasquino, molti punti critici nella proposta dell'ospedale veterinario gratuitoLa maggioranza comunale, in Quarta commissione consiliare, ha respinto l'ordine del giorno, presentato dalla consigliera d'opposizione Margherita Scoccia, Proposta per la realizzazione di un ospedale ... ansa.it Ospedale veterinario gratuito a Perugia. la proposta è stata bocciata. Il link della notizia nel primo commento facebook Pasquino, molti punti critici nella proposta dell'ospedale veterinario gratuito x.com