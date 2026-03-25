Ospedale senza Patologia Neonatale Famiglie costrette a trasferte a Roma per cure di base

Da frosinonetoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assenza del reparto di Patologia Neonatale nell'ospedale di Frosinone obbliga le famiglie a spostarsi a Roma per le cure di base. La situazione si protrae da tempo, creando disagi e difficoltà logistiche per i pazienti e i loro familiari. La mancanza di questo servizio nel presidio locale ha suscitato diverse critiche riguardo all'organizzazione dell’assistenza sanitaria nella zona.

Il sindacato denuncia il paradosso del presidio ospedaliero ciociaro: si potenzia l'ostetricia con la partoanalgesia, ma mancano i posti letto per l'assistenza neonatale La prolungata assenza del reparto di Patologia Neonatale all'interno del Presidio Ospedaliero di Frosinone continua a sollevare forti criticità sul piano organizzativo e dell'assistenza sanitaria. A riaccendere i riflettori su una situazione definita insostenibile è la CISL FP Frosinone, che denuncia le pesanti ricadute su famiglie, personale medico e casse del sistema sanitario locale. Il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone, Antonio Cuozzo, punta il dito contro una gestione sanitaria che presenta evidenti contraddizioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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