Ospedale senza Patologia Neonatale Famiglie costrette a trasferte a Roma per cure di base

L'assenza del reparto di Patologia Neonatale nell'ospedale di Frosinone obbliga le famiglie a spostarsi a Roma per le cure di base. La situazione si protrae da tempo, creando disagi e difficoltà logistiche per i pazienti e i loro familiari. La mancanza di questo servizio nel presidio locale ha suscitato diverse critiche riguardo all'organizzazione dell’assistenza sanitaria nella zona.

Il sindacato denuncia il paradosso del presidio ospedaliero ciociaro: si potenzia l'ostetricia con la partoanalgesia, ma mancano i posti letto per l'assistenza neonatale La prolungata assenza del reparto di Patologia Neonatale all'interno del Presidio Ospedaliero di Frosinone continua a sollevare forti criticità sul piano organizzativo e dell'assistenza sanitaria. A riaccendere i riflettori su una situazione definita insostenibile è la CISL FP Frosinone, che denuncia le pesanti ricadute su famiglie, personale medico e casse del sistema sanitario locale. Il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone, Antonio Cuozzo, punta il dito contro una gestione sanitaria che presenta evidenti contraddizioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - "Ospedale senza Patologia Neonatale. Famiglie costrette a trasferte a Roma per cure di base" Articoli correlati Disabili senza terapie nel casertano. "Sospesi piani riabilitativi, famiglie costrette a pagare di tasca propria"La denuncia del sindacato sull’ambito socio-sanitario C06 di Aversa: “Violato il diritto alla salute, situazione discriminatoria e inaccettabile”. Leggi anche: Malattie rare: screening neonatale e genomica, neonatologi-Uniamo per diagnosi e cure precoci Altri aggiornamenti su Patologia Neonatale Temi più discussi: Omaggio ai papà della terapia intensiva neonatale; Al San Jacopo sono arrivati trenta polpetti colorati per i bimbi prematuri; Al San Giovanni di Dio inaugurata la Terapia Intensiva Neonatale; La Tin di Rimini celebra la Giornata Mondiale Nidcap, cos’è il programma di cura per neonati prematuri. Patologia Neonatale del Presidio Ospedaliero di Frosinone: la CISL FP chiede il ripristino del servizioIl Segretario generale, Antonio Cuozzo: «Chiediamo il ripristino del reparto, al fine di restituire piena funzionalità a un presidio che deve essere in grado di assicurare continuità assistenziale com ... tunews24.it Nuova Isola di Patologia Neonatale per l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano – FOTOIl progetto dell’ASST Fatebenefratelli Sacco sarà realizzato grazie all’iniziativa solidale Conad Facciamo sentire il nostro amore e al supporto di OBM (mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo 2026 – U ... mi-lorenteggio.com Extra Tv. . CISL FP FROSINONE:"PATOLOGIA NEONATALE, RIPRISTINO DEL SERVIZIO" - facebook.com facebook