Ospedale di Terni taglio del nastro per la nuova ortopedia | Operazione strategica di modernizzazione

È stato completato il restyling del reparto di ortopedia al quarto piano dell’ospedale Santa Maria di Terni. I lavori di ristrutturazione sono stati ultimati e il nuovo spazio è stato inaugurato con una cerimonia di taglio del nastro. L’intervento rappresenta un intervento di modernizzazione del reparto.

Un nuovo ‘look’ per il reparto di ortopedia dell’ospedale Santa Maria di Terni. Sono infatti terminati i lavori di restyling del comparto collocato al quarto piano del nosocomio. Nel corso del pomeriggio di oggi – mercoledì 25 marzo – si è svolta la conferenza stampa di presentazione, nell’aula A del Centro di Formazione del Personale e il successivo taglio del nastro. Il reparto è stato benedetto da padre Angelo Gatto. Alla cerimonia erano presenti la governatrice dell’Umbria Stefania Proietti, il direttore generale del Santa Maria Andrea Casciari, l'assessore al welfare del Comune di Terni Alessandra Salinetti e il direttore di ortopedia Pierluigi Antinolfi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ospedale di Terni, taglio del nastro per la nuova ortopedia: “Operazione strategica di modernizzazione” Articoli correlati Leggi anche: Taglio del nastro per la nuova sede Auser di Maranello Ortopedia, intervento d’eccellenza all’ospedale di Terni: è la prima volta in UmbriaL’operazione per l’applicazione di una protesi all’anca su una paziente di 65 anni. Altri aggiornamenti su Ospedale di Terni taglio del nastro per... Temi più discussi: All'ospedale di Terni i papà possono assistere al parto con il taglio cesareo; Ospedale di Terni, taglio del nastro per ambulatori di reumatologia e laboratorio di microbiologia: Spazi rinnovati e tecnologie avanzate; Ospedale Terni: I papà possono assistere al parto con taglio cesareo. C’è il protocollo; All'ospedale di Terni i papà potranno assistere anche al parto cesareo. Via al nuovo protocollo. Terni, all'ospedale Santa Maria i papà potranno assistere al parto cesareo: ecco come funziona il nuovo protocolloNuovo protocollo di umanizzazione delle cure all'ospedale Santa Maria di Terni. I papà potranno finalmente assistere al parto con taglio cesareo programmato. Fino a oggi, l’accesso alla sala operatori ... corrieredellumbria.it All'ospedale di Terni i papà possono assistere al parto con il taglio cesareo(ANSA) - TERNI, 19 MAR - Nuovo protocollo di umanizzazione delle cure all'ospedale di Terni, dove i papà potranno assistere al parto con taglio cesareo programmato, che fino a oggi era precluso ai fam ... msn.com L'ospedale di Terni è uno dei protagonisti nella gestione dell’arresto cardiaco. Dalla pratica clinica al Santa Maria alle linee guida nazionali per definire i nuovi standard di cura in tutta Italia https://www.umbria24.it/attualita/anche-terni-contribuisce-alle-nuove-li - facebook.com facebook #Ospedale #Terni, ancora « #carenza di #medici»: #proroga per dieci in #pensione in quattro strutture x.com