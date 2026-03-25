Oroscopo prossima settimana 30 marzo - 5 aprile 2026 | classifica fortuna soldi e lavoro per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

La settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 si presenta come un periodo di verifica delle capacità di gestione di tempo e risorse, in un momento che segna il passaggio tra il fine di un trimestre e l'inizio di un nuovo mese. Le persone di vari segni zodiacali dovranno affrontare sfide legate a questioni di fortuna, finanze e lavoro, con l'obiettivo di rispettare scadenze e priorità.

La settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 non è più una semplice fase di passaggio tra fine trimestre e inizio mese: è un test pratico di velocità, priorità e capacità di risposta. Tra 1 e 3 aprile si decide molto, soprattutto su conferme, trattative, numeri e tempi di esecuzione. Chi entra in aprile con una direzione chiara può consolidare vantaggio già entro il weekend, mentre chi rimanda. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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