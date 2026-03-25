L'astrologo Branko ha pubblicato le previsioni per il fine settimana del 28 e 29 marzo. L'attenzione è rivolta in particolare alla posizione dello Scorpione, che potrebbe affrontare una sfida. Le previsioni riguardano vari segni zodiacali e le influenze planetarie previste per quei giorni. Il focus principale è sulla possibile tensione che potrebbe coinvolgere lo Scorpione durante il weekend.

Secondo l’oroscopo di Branko del weekend 28 e 29 marzo, i nativi dello Scorpione dovrebbero allentare l'autocontrollo per non isolarsi, affrontando il fine settimana con più leggerezza. I nati sotto il segno del Capricorno sono invitati a mettere da parte le ambizioni lavorative per dedicarsi agli affetti e recuperare le energie, mentre i Pesci dovrebbero sfruttare il fine settimana per meditare e fare chiarezza sul proprio futuro. Ariete – Preparati a un weekend ad alta intensità emotiva. Le previsioni astrologiche di Branko suggeriscono che non ti mancherà l'intraprendenza per importi e farti valere in ogni situazione. Sfrutta... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Branko per il weekend 28 e 29 marzo: la sfida dello Scorpione

Articoli correlati

Oroscopo Branko weekend 28 febbraio-1 marzo 2026: le previsioni su amore, lavoro e fortunaL’oroscopo del weekend 28 febbraio-1 marzo di Branko, che offre previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale, analizzando aspetti legati...

Oroscopo di Branko per il weekend 7 e 8 marzo: periodo brillante per i PesciSecondo l’oroscopo di Branko del weekend 7 e 8 marzo, i Pesci vivranno una fase di grande inventiva e risoluzione, brillando sul lavoro e...

Aggiornamenti e notizie su Oroscopo di Branko per il weekend 28 e...

Temi più discussi: Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 15 marzo: tutti i segni; Oroscopo, le stelle di Branko di mercoledì 18 marzo | Tutti i segni; Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 17 marzo: tutti i segni; Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 21 marzo: tutti i segni.

Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 25 marzo: tutti i segniLe Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i ... iltempo.it

Oroscopo di Branko di oggi 25 Marzo 2026 per il segno Capricorno: amore, lavoro e saluteOroscopo e previsioni di Branko per il segno Capricorno il 25 Marzo 2026, tutte le novità in amore, lavoro e salute. Scopri i dettagli. napolike.it

Le Stelle di #Branko, ecco le previsioni di mercoledi #25marzo per tutti i segni zodiacali #oroscopo #iltempoquotidiano x.com

Oroscopo Branko di oggi, 13 marzo 2026 Cosa dicono le stelle per questo venerdì Amore, lavoro e fortuna: ecco le previsioni dell’oroscopo di Branko per tutti i segni zodiacali. Scopri se il tuo segno è tra i più fortunati della giornata #oroscopo #branko #o - facebook.com facebook