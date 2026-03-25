Gli agenti della Polizia Locale dell’Unione del Rubicone e Mare hanno scoperto in una casa disabitata 532 articoli contraffatti di marchi noti, tra orologi e borse. L’operazione ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di prodotti falsificati, che erano stati nascosti all’interno dell’abitazione. La scoperta rappresenta un’importante attività di contrasto alla contraffazione di beni di marca.

Ben 532 articoli di grandi marche contraffatti trovati in una clamorosa scoperta degli agenti della Polizia Locale dell’Unione del Rubicone e Mare dal suo comandante Alessandro Scarpellini. Il fatto risale al dicembre scorso quando una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare ha fermato per controlli un’autovettura VW Golf in transito a Savignano sul Rubicone. Alla guida un 40enne marocchino, che è risultato incensurato, residente a Cesena. Gli agenti hanno notato nell’abitacolo alcuni borsoni e, approfondendo il controllo, hanno rinvenuto: 8 orologi di lusso di notissime marche; 30 confezioni di profumi di brand di alto livello e 5 borse femminili di marca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orologi e borse ’tarocche’. Scatta il maxi sequestro in una casa disabitata

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